Pierer Mobility et Varta coopèrent dans la mobilité électrique

Zurich (awp) - Le constructeur autrichien de deux-roues Pierer Mobility et le fabricant allemand de batteries Varta ont annoncé mercredi une coopération stratégique dans la mobilité électrique. Les deux sociétés veulent développer des accumulateurs destinés aux deux-roues électriques et dotés "d'une forte performance et d'une importante autonomie".

Pierer Mobility, qui détient les marques de motos KTM, Husqvarna et Gasgas, et Varta, propriété du groupe industriel suisse Montana Tech Components, veulent développer "des systèmes de batteries hautement efficaces dans le domaine du deux-roues électrique", selon un communiqué.

Les deux entrepreneurs Stefan Pierer et Michael Tojner, patron de Montana Tech, entrevoient un fort potentiel dans les accumulateurs de 48 volts, développant une puissance maximale de 20 kW, qui seraient développés par Varta et KTM.

Dans ce cadre, Pierer Mobility s'est engagé à reprendre les parts que détenait Montana Tech dans le spécialiste de l'électronique Abatec. La société autrichienne est intégrée dans Pierer et devient une filiale à 100% de son nouveau propriétaire.

