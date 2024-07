ZUG (dpa-AFX) - Le groupe de batteries Varta, qui lutte pour sa survie, reçoit un carton rouge de la part de l'indice Stoxx. L'action sera retirée de tous les indices le 30 juillet, a annoncé ce dernier jeudi en fin de journée. Varta tente de se sauver par des mesures drastiques : Les anciens actionnaires doivent être poussés hors du groupe, les créanciers doivent renoncer à une grande partie de leur argent et de leurs droits. Des investisseurs doivent également monter à bord. Ces mesures devraient permettre d'éviter une éventuelle faillite de Varta, a-t-on appris il y a quelques jours.

Le groupe de batteries est depuis longtemps en crise, car les affaires ne tournent plus rond. La demande de petites piles bouton au lithium-ion, par exemple pour les écouteurs, est très fluctuante. De plus, Varta s'est récemment plaint de la concurrence chinoise à bas prix et de problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement. Pour couronner le tout, des pirates informatiques ont attaqué les systèmes informatiques de Varta en février, paralysant la production pendant plusieurs semaines.

Le cours de l'action est donc en baisse depuis un certain temps. À la clôture du marché principal Xetra jeudi, Varta valait encore 2,17 euros. Selon la Bourse, l'entreprise ne vaut donc plus qu'un peu plus de 90 millions d'euros. Varta avait été introduite à la Bourse en 2017 au prix de 17,50 euros par action et a longtemps été recherchée. Début 2021, le cours était monté jusqu'à 181,30 euros. Mais depuis, la tendance est à la baisse