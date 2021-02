Varta AG : le coup de la panne (de batterie)

Les performances trimestrielles de Varta sont illustrées dans le tableau Surperformance ci-dessous (vous pouvez aussi le retrouver ici).

Des trimestriels haut de gamme

On remarque rapidement de gros dépassements d'Ebitda tout au long de l'année 2020 par rapport aux attentes. Le T4 a confirmé la tendance avec un Ebitda de 239 M€ (+145 %) pour un consensus de 6 analystes à 222 M€. Le chiffre d'affaires de 870 M€ (+27,5 %) est lui aussi très dynamique et dépasse les attentes (859 M€). Un analyste tatillon souligne que l'Ebitda ajusté des microbatteries n'a fait "que" doubler et que ce sont les batteries domestiques (les piles essentiellement) qui ont permis de battre le consensus.

Les prévisions sont elles aussi jugées un peu courtes : 940 M€ de revenus annuels, soit 8% de hausse, c'est un peu court par rapport aux habitudes prises en 2020. La marge d'Ebitda devrait ressortir à 30%, soit autour de 282 M€ (+18 %). Le marché espérait respectivement 1,09 Md€ et 342 M€, soit une marge de 31,4%. Il va falloir ajuster la mire et renoncer à envisager un millésime aussi exceptionnel cette année. C'est "la fin d'une période de dépassements et relèvements" pour le dossier, regrette l'analyste de la Commerzbank Florian Treisch.

Son confrère chez Stifel, Florian Pfeilschifter, avait vu venir l'orage quand il annonçait la semaine dernière s'attendre à de solides résultats 2020 mais à des perspectives 2021 qui risquaient de contrarier le marché. Nous y sommes, ce qui n'enlève pas à Varta d'indéniables qualités de moyen terme compte tenu d'un positionnement très en phase avec les besoins économiques de l'époque. Mais pour l'heure, c'est la valorisation tendue qui explose au visage du marché avec le coup de frein à la croissance cette année.