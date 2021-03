Varta AG : les ambitions automobiles se confirment

Le WiWo a appris de source bien informée que l'entreprise construit actuellement une ligne pilote à son siège d'Ellwagen, pour des batteries format 21700 (7 cm de haut pour 2,1 cm de diamètre). Elles seraient dédiées aux véhicules de haute performance. Varta serait d'ores et déjà en discussions avec plusieurs constructeurs automobiles.

Jusqu'à présent, Varta produit surtout de petites piles boutons lithium-ion pour les casques sans fil ainsi que des piles et batteries d'usage domestique. Ses ventes ont plus que doublé l'année dernière sous le coup de la croissance du marché et d'une acquisition d'envergure, pour atteindre 870 M€. Le groupe a reçu d'importants financement dans le cadre des projets de diversification.