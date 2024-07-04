* EQS-ADHOC : VARTA AG : VARTA AG EN POURPARLERS AVEC PORSCHE AU SUJET D'UN INVESTISSEMENT DANS L'ENTREPRISE V4DRIVE
* VARTA AG : VARTA AG ET PORSCHE ONT DÉJÀ CONCLU UN ACCORD NON CONTRAIGNANT (TERM SHEET)
* VARTA AG : LES PARTIES SONT DANS LA PREMIÈRE PHASE D'ACCORD SUR LA DOCUMENTATION POUR UNE TELLE TRANSACTION
* VARTA AG : PREMIÈRE ÉTAPE DU TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ V4DRIVE DE VARTA À V4DRIVE BATTERY GMB
* VARTA AG : PORSCHE PARTICIPERAIT PAR LE BIAIS D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
* VARTA AG : LA QUESTION DE SAVOIR SI PORSCHE RÉALISERA UN INVESTISSEMENT N'EST PAS ENCORE TRANCHÉE À L'HEURE ACTUELLE
* VARTA AG : EST TOUJOURS EN TRAIN DE DÉVELOPPER DES OPTIONS CONCERNANT DES MESURES POTENTIELLES DE RECAPITALISATION ET DE FINANCEMENT
* VARTA AG : CO EN POURPARLERS AVEC PORSCHE AU SUJET D'UN INVESTISSEMENT DANS L'ACTIVITÉ V4DRIVE Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :