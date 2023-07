Varta AG est une société basée en Allemagne, qui fabrique et commercialise une large gamme de batteries industrielles, commerciales et miniaturisées pour les équipements et les appareils. La société propose des batteries lithium-ion pour les appareils auditifs, les caméras, les téléphones, les jouets, les montres, les wearables et les casques. Varta dessert les secteurs des micro-batteries dans le monde entier. L'activité de la Société comprend également la gestion d'actifs propres, en particulier la vente et la liquidation d'actifs individuels, de contrats, de dettes et de participations relatifs aux domaines d'activité précédemment gérés par la Société elle-même et ses filiales, y compris l'administration des actifs acquis ou détenus à cet égard.

Secteur Equipements et composants électriques