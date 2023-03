Varta parvient à un accord avec les banques sur un plan de restructuration - l'action grimpe

Le groupe de batteries Varta, en perte de vitesse ces derniers temps, a trouvé un accord avec les banques et son actionnaire majoritaire pour une restructuration de grande ampleur. Il s'agit d'adapter les coûts de production et de structure et d'investir dans des domaines de croissance tels que la transition énergétique et l'e-mobilité, a annoncé vendredi soir à Ellwangen la société cotée au SDax. Les conditions centrales pour une stabilisation et un développement positif à long terme de l'entreprise sont ainsi créées. La réduction des coûts de personnel en fait également partie. L'action Varta, déjà malmenée depuis un certain temps, a progressé de plus de cinq pour cent lundi.

Selon Varta, le concept de restructuration a été élaboré sur la base d'une expertise d'assainissement de la société d'audit KPMG. Le besoin de financement à court terme identifié dans ce rapport est couvert par l'augmentation de capital qui vient d'être conclue, a-t-on ajouté. Celle-ci a permis à Varta de lever environ 51 millions d'euros bruts la semaine dernière.

Selon les informations, l'accord avec les banques prévoit également une prolongation du financement jusqu'à fin 2026 et des modifications des conditions de crédit. Il est encore soumis à l'approbation des banques. L'actionnaire majoritaire de Varta, Montana Tech Components, a déjà apporté sa contribution à la restructuration convenue avec les banques en participant à l'augmentation de capital.

Le concept de restructuration était une condition préalable à l'injection d'argent par la société de l'investisseur autrichien Michael Tojner. La dilution prévue de leurs parts avait fait fuir les investisseurs il y a une semaine. De plus, les turbulences générales du marché liées à la crise bancaire et à la politique monétaire ont pesé en fin de semaine dernière. Les gains réalisés par l'action Varta depuis le début de l'année ont ainsi été réduits à néant. Et à long terme, les actionnaires risquent d'être encore plus déçus : le titre a perdu 88% depuis son plus haut niveau d'il y a plus de deux ans.

L'entreprise est en effet confrontée depuis longtemps à une baisse de la demande de piles bouton au lithium-ion, autrefois en pleine croissance, utilisées par exemple dans les écouteurs. De plus, sa propre cellule de batterie pour voiture électrique V4Drive a englouti beaucoup d'argent.

Le 26 avril, Varta présentera ses chiffres pour l'année écoulée, soit presque un mois plus tard que prévu initialement. Cela ne devrait toutefois pas changer l'appartenance à l'indice dans un premier temps. Le règlement de la Bourse allemande prévoit un délai de grâce d'un mois si une entreprise ne présente pas ses comptes annuels certifiés 90 jours après la fin de la période de référence.