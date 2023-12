Varun Beverages Limited (VBL) est une entreprise de boissons basée en Inde. La société opère en tant que franchisé de PepsiCo. Elle produit et distribue une gamme de boissons gazeuses, ainsi qu'une large sélection de boissons non gazeuses, y compris de l'eau potable conditionnée, vendues sous des marques appartenant à PepsiCo. Les marques de boissons gazeuses PepsiCo produites et vendues par VBL comprennent Pepsi, Pepsi light, Seven-Up, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, Mountain Dew, Mountain Dew Ice, Seven-Up Nimbooz Masala Soda, Evervess, Sting, Gatorade et Slice Fizzy Drinks. Les marques PepsiCo NCB produites et vendues par la société comprennent Tropicana Slice, Tropicana Juices, Nimbooz, ainsi que de l'eau potable conditionnée sous la marque Aquafina. VBL possède environ 31 usines de fabrication en Inde et plus de six usines de fabrication à l'étranger (deux au Népal et une au Sri Lanka, au Maroc, en Zambie et au Zimbabwe).

Secteur Boissons non alcoolisées