Vast Resources plc est une société minière basée au Royaume-Uni. Elle possède des mines et des projets en Roumanie, au Tadjikistan et au Zimbabwe. Ses activités comprennent la mine polymétallique de Baita Plai, le projet Manaila-Carlibaba, les licences Zagra, le projet aurifère Blueberry, la concession communautaire de Chiadzwa, Marange, et le Tadjikistan. Son portefeuille roumain comprend une participation de 100 % dans Vast Baita Plai SA, qui détient 100 % de la mine polymétallique en production de Baita Plai, située dans les monts Apuseni, en Transylvanie, une région qui abrite les plus grandes mines polymétalliques de Roumanie. Les licences Zagra comprennent les prospects Piciorul Zimbrului et Magura Neagra. La société détient une participation dans une coentreprise qui lui permet d'être exposée à une opportunité de revenus à court terme provenant de l'installation de traitement de la mine Takob au Tadjikistan. Elle a également été contractuellement désignée pour gérer et développer les mines d'or d'Aprelevka. Elle détient une participation de 29,41 % dans le projet Blueberry, une zone de prospection de 7 285 kilomètres carrés dans le quadrilatère d'or.

Secteur Sociétés minières intégrées