Vast Resources plc est une société d'exploitation minière et de développement des ressources basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur des opportunités minières clés en Roumanie, au Zimbabwe et au Tadjikistan. Ses activités comprennent la mine polymétallique de Baita Plai, le projet Manaila-Carlibaba, les licences Zagra, le projet aurifère Blueberry et la concession communautaire de Chiadzwa, à Marange. La mine polymétallique de Baita Plai est située dans les monts Apuseni, en Transylvanie, une région qui abrite des mines polymétalliques et d'uranium. Le projet se trouve à plus de 50 kilomètres (km) au nord-ouest de la mine Rosia Montana et à 52 km au nord-ouest de Rosia Poieni. Le projet Manaila-Carlibaba a une superficie d'environ 138,6 hectares et est situé à Iacobeni. Les licences Zagra comprennent Piciorul Zimbrului et Magura Neagra. Elle détient des intérêts dans le projet Blueberry, une zone industrielle de 7,285 kilomètres carrés située dans le quadrilatère d'or. Les champs de diamants de Chiadzwa sont situés à Marange. Elle est également présente au Tadjikistan.

Secteur Sociétés minières intégrées