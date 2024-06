Vast Resources PLC - exploitant minier en Roumanie, au Tadjikistan et au Zimbabwe - à la suite d'un conflit avec les syndicats et certains membres du personnel de Baita Plai en Roumanie, décide de placer Vast Baita Plai SA, l'exploitant de la mine de Baita Plai, dans une période de réorganisation volontaire. Cette réorganisation sera effectuée par une procédure judiciaire en vertu de la loi roumaine sur l'insolvabilité. Vast Resources explique que la réorganisation donne à BPSA la possibilité de licencier, sans frais importants, les employés qui ont "abusé du système". Vast Resources indique que cela concerne en particulier les congés médicaux. Elle note également que certains employés demandaient une réduction du temps de travail d'environ 25 % et une augmentation des congés payés de près du double de ce qui est exigé par les réglementations nationales. Il souligne que la réorganisation n'affecte en rien la propriété ou l'exploitation de la mine, qu'elle devrait permettre d'améliorer l'efficacité des méthodes de travail et de réaliser des économies substantielles, et qu'elle est dans l'intérêt de la société et de l'ensemble de ses actionnaires.

Cours actuel de l'action : 0,23 pence, en baisse de 19 % à Londres ce lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 50

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

