Vastned Belgium est une société immobilière réglementée publique (SIR) de droit belge, spécialisée dans l'investissement dans l'immobilier commercial belge. A fin 2022, la valeur de marché des immeubles de placement, ayant une surface locative totale de 76 086 m2, était estimée à une juste valeur de 312,6 MEUR. L'essentiel du portefeuille se compose d'immeubles de commerces de tout premier ordre dans les centres de grandes villes comme Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges et également des parcs commerciaux de premier ordre. Le reste le portefeuille se compose de magasins en centre-ville en dehors des grandes villes, de parcs de vente au détail et de magasins le long d'axes routiers hautement qualitatifs. En outre, une partie limitée du portefeuille est constituée des unités horeca et des unités résidentielles. La répartition géographique du portefeuille est la suivante : Flandre (72,2%), Bruxelles (18,8%) et Wallonie (9%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial