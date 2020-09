VAT Group AG : Techniquement solide 10/09/2020 | 10:01 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 150CHF | Objectif : 173CHF | Stop : 140CHF | Seuil d'invalidation : 169CHF | Potentiel : 15.33% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 150 CHF pour viser les 173 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 146.05 CHF.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Machines et équipements industriels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VAT GROUP AG -1.07% 5 316 ATLAS COPCO AB 7.39% 53 193 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 12.89% 41 251 FANUC CORPORATION 1.43% 37 644 SMC CORPORATION 12.85% 35 462 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -1.32% 26 112 SANDVIK AB -1.51% 25 613 FASTENAL COMPANY 22.41% 25 073 STANLEY BLACK & DECKER, INC.. -6.12% 24 846 FORTIVE CORPORATION -0.96% 24 825 METTLER-TOLEDO INTERNATIONA.. 23.01% 22 716

Données financières CHF USD EUR CA 2020 672 M 738 M 624 M Résultat net 2020 131 M 144 M 122 M Dette nette 2020 169 M 186 M 157 M PER 2020 37,0x Rendement 2020 2,53% Capitalisation 4 852 M 5 316 M 4 504 M VE / CA 2020 7,47x VE / CA 2021 6,68x Nbr Employés 2 013 Flottant 89,7% Prochain événement sur VAT GROUP AG 16/10/20 Capital Markets Day Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 164,88 CHF Dernier Cours de Cloture 161,80 CHF Ecart / Objectif Haut 20,5% Ecart / Objectif Moyen 1,90% Ecart / Objectif Bas -32,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael Allison Chief Executive Officer, Head-Sales & Marketing Martin Komischke Chairman Stephan Bergamin Chief Financial Officer Michael Zickar Head-Core Technology C. Meyer Head-Information Technology