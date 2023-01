Après une année 2022 record, VAT Group anticipe un repli en 2023

Zurich (awp) - Le fabricant st-gallois de pompes à vide VAT Group a clôturé l'exercice 2022 sur des valeurs record à tous les niveaux. Mais en raison de la faiblesse de l'industrie des semi-conducteurs, l'entreprise s'attend à un affaiblissement de ses affaires cette année.

Selon des chiffres préliminaires non audités, les revenus ont augmenté l'an dernier de 27% au regard de 2021 à 1,14 milliard de francs suisses, a annoncé jeudi VAT Group. La marge opérationnelle Ebitda devrait pour sa part s'être inscrite à environ 35%, une valeur "significativement" supérieure à celle de l'année précédente.

Les entrées de commandes ont toutefois reculé de 1% à 1,21 milliard de francs suisses. VAT Group entame l'année 2023 avec un carnet de commandes en baisse de 8% à près de 518 millions.

L'affaiblissement de l'environnement de marché et les restrictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine devraient se poursuivre en 2023, a ajouté l'entreprise st-galloise. Et les défis dans la chaîne d'approvisionnement devraient persister. Par conséquent, VAT Group prévoit une évolution plus faible de ses activités en 2023.

VAT présentera ses perspectives détaillées lors de la publication des résultats définitifs le 2 mars 2023.

