En difficulté, VAT Group introduit des mesures de chômage partiel

Zurich (awp) - Le fabricant de soupapes à vide VAT Group a introduit des mesures de chômage partiel pour environ 650 salariés dans ses deux usines à Haag, dans le canton de St-Gall. Ces mesures, introduites pour une durée de trois mois et au besoin renouvelables, font suite à un ralentissement de la demande.

L'introduction du chômage partiel permet à l'entreprise "de conserver le personnel qualifié" et de pouvoir réagir rapidement à la reprise de la demande attendue pour 2024, a précisé VAT Group jeudi dans un communiqué.

La société a expliqué que la demande pour les semi-conducteurs avait "fortement reculé ces derniers trimestres" et devrait rester atone au deuxième semestre de cette année, avant de se rétablir la suivante.

En avril, VAT Group avait indiqué avoir vu ses commandes chuter de plus de moitié en l'espace d'un an au premier trimestre (-53,6% à 136,4 millions), alors que ses revenus s'étaient contractés de 11,5% à 232,7 millions de francs suisses. A l'issue du premier partiel, le carnet d'ordres s'établissait à 416,4 millions, 14,5% de moins qu'un an auparavant.

Pour l'ensemble de l'année, les revenus ainsi que la rentabilité au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda) devraient se contracter au regard de 2022, avait alors averti le groupe.

al/jh