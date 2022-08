L'action VAT recherchée après un bon semestre

Zurich (awp) - L'action VAT progressait jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich, après avoir rendu une solide copie semestrielle et s'être montré confiant pour l'année.

Vers 9h35, l'action VAT s'envolait de 3,9% à 287 francs suisses, dans un SLI en hausse de 0,31%.

VAT, qui avait déjà publié des premiers chiffres en juillet, a amélioré sa rentabilité au premier semestre. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de près de 40% tandis que le bénéfice net s'est envolé de moitié à 147,6 millions de francs suisses.

Michael Foeth de Vontobel recommande la titre à l'achat. VAT continue de profiter d'une demande soutenue de la part de l'industrie des semiconducteurs et bénéficie d'une position très solide sur le marché.

La copie rendue confirme les chiffres de juillet qui avaient été meilleurs que prévu. Il recommande à surpondérer au marché, alors que les prévisions de juillet à septembre sont encourageantes.

Pour UBS, les solides perspectives du troisième trimestre (des ventes anticipées entre 290 et 310 millions de francs suisses) sont rassurantes. Mais les analystes s'attendent à ce que les 2023 et 2024 deviennent plus difficiles, alors que la demande en puces de la part des consommateurs (40% de la demande mondiale) tend à décliner, comme les prix.

ra/uh/ck/rq