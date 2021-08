La rentabilité de VAT améliorée grâce au bond des recettes semestrielles

Zurich (awp) - Le fabricant de valves pour micro-pompes à vide VAT a nettement amélioré ses résultats au premier semestre, conséquence d'un bond des recettes dont l'ampleur était déjà connue. Grâce à la poursuite de la croissance en seconde partie d'année, le groupe table sur une accélération des résultats sur l'ensemble de 2021.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 49% à 141,2 millions et la marge afférente a pris 4,2 points à 33,9%, a indiqué jeudi le groupe saint-gallois. La hausse des recettes et la diminution des coûts ont permis de soigner la rentabilité. Le bénéfice net s'est fixé à 99,2 millions, une envolée de 78% en rythme annuel.

Conformément aux premières indications fournies à mi-juillet, les entrées de commandes ont progressé de 38% à 494,2 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, tandis que le chiffre d'affaires net s'est envolé de 30,6% à 416,4 millions sur la période, selon le communiqué.

La division Valves a vu ses recettes augmenter de 29% à 339 millions de francs suisses, alors que les prises de commandes ont atteint 403 millions (+37%). VAT revendique des valeurs records pour ces deux indicateurs, portés par l'unité semi-conducteurs. L'activité valves pour revêtements a connu une croissance au Japon, en Chine et en Allemagne. Une reprise est constatée pour l'unité dévolue au marché automobile en Europe et en Asie. L'activité écrans a pâti d'un manque d'investissements dans la technologie Oled.

40 millions d'investissement

Du côté de la division Services, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 45% à 78 millions, précise le communiqué.

L'entreprise basée à Haag a continué de profiter d'une bonne dynamique de marché au deuxième trimestre, la demande restant très forte en raison de la pénurie dans le secteur des semi-conducteurs. Entre avril et juin, les prises de commandes ont grimpé de 43% sur un an à 254 millions de francs suisses, portant le rapport entre les commandes et la facturation ("book-to-bill") à 1,13. Le chiffre d'affaires a bondi de 29% à 224 millions.

Sur les six premiers mois de l'année, le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 61 millions de francs suisses, ce qui représente une hausse de 52% sur un an.

Au troisième trimestre, la direction anticipe des ventes nettes de 220 à 230 millions de francs suisses. Les estimations d'entrées de commandes au deuxième semestre devraient être revus à la hausse, a expliqué le patron de l'entreprise Mike Allison en téléconférence. Pour sa part, le directeur financier Fabian Chiozza a affirmé que l'évolution favorable des nouveaux contrats en juillet laissait présager des résultats annuels "record".

Les dépenses d'investissement devraient atteindre 40 millions de francs suisses en 2021.

Les investisseurs semblaient apprécier la copie rendue. Vers 12h05, le titre s'appréciait de 0,7% à 357,60 francs suisses dans un marché SPI en hausse de 0,23%.

Chez Baader Helvea, on estime que VAT gère bien la forte demande induite par la pénurie sur certains marchés. La numérisation de l'économie, une tendance de fond, devrait d'ailleurs continuer à porter le groupe saint-gallois, selon Vontobel et la Banque cantonale de Zurich. Les trois établissement recommandent le titre à l'achat.

al/fr/lk