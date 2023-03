Le titre VAT malmené en raison de perspectives peu favorables

Zurich (awp) - L'action VAT Group prenait l'eau jeudi matin, plombée par des perspectives peu réjouissantes. Après une année faste, le fabricant de soupapes à vide s'attend à un ralentissement du secteur des semi-conducteurs pour 2023. Les perspectives de ventes à court terme n'impressionnent pas les analystes.

A 9h45, le titre VAT cédait 3,7% à 275,00francs suisses, dans un SLI en recul de 0,27%.

Les indicateurs publiés en matinée viennent confirmer le chiffres non audités dévoilés le 12 janvier et qui avaient très marginalement dépassé les attentes, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB), par la plume de son analyste Harald Eggeling. Les perspectives sont plus ou moins conformes aux déclarations peu réjouissantes du début d'année.

VAT prévoit un fléchissement de son chiffre d'affaires entre 210 et 230 millions de francs suisses au premier trimestre 2023, une fourchette inférieure à 10% aux estimations de la ZKB. Chez UBS, on tique également sur ces prévisions peu engageantes, sans pour autant remettre en cause la recommandation d'achat du titre.

Baader Helvea note que les estimations de ventes pour le premier partiel représentent une baisse avoisinant les 16% en comparaison annuelle. Cela ne constitue pas surprise pour l'analyste Emrah Basic, qui reconduit "add".

Les spécialistes de Stifel évoquent un recul attendu du chiffre d'affaires d'un quart au premier trimestre, mais par rapport au 4e trimestre 2022. Cela conduira inévitablement à un rabotage des estimations du consensus, affirment-ils. La recommandation "hold" reste de mise.

Le secteur des semi-conducteurs traverse en 2023 un ralentissement conjoncturel largement anticipé, note l'analyste Michael Foeth, de Vontobel. Les dépenses de l'industrie de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs devrait subir une baisse entre 20 et 30%, avec un déclin plus marqué dans certaines activités. Vontobel soutient néanmoins que VAT dispose d'un fort potentiel à long terme et confirme la recommandation d'achat du titre.

fr/vj