Haag (awp) - Le fabricant de soupapes à vide VAT publie jeudi 2 mars ses résultats sur l'exercice 2022. Huit analystes se sont prêtés pour le compte d'AWP au jeu des pronostics:

2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2021A estimations Ebitda 400,1 382,0 - 414,1 307,9 8 - marge (en %) 35,1 34,8 - 35,7 34,2 8 bénéfice net 293,7 217,0 - 310,7 217,4 7 (en CHF) dividende par action 6,31 5,50 -7,00 5,50 7

FOCUS: VAT ayant déjà publié ses principaux chiffres clés, ce sont surtout les perspectives pour l'exercice en cours qui retiendront l'attention des analystes. La société saint-galloise a indiqué s'attendre à une baisse du résultat en 2023 en raison de la faiblesse du marché des semi-conducteurs mais n'a pas accompagné ses déclarations de chiffres.

Les experts seront notamment attentifs à la résistance des marges dans ce contexte. Il existe également des incertitudes en raison des restrictions croissantes décidées par les Etats-Unis à l'encontre de la Chine dans le domaine des puces électroniques.

OBJECTIFS: pour 2022, VAT vise une marge Ebitda d'environ 35%, après 34,2% en 2021. Un ralentissement se dessine pour cette année, ce qui s'est déjà traduit par un recul du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022. Cette évolution était cependant attendue en raison des cycles normaux dans l'industrie des semi-conducteurs.

POUR MÉMOIRE: début février, Michael Allison, directeur général de VAT, a annoncé à la grande surprise de tous son départ pour la fin de l'année. Il avait repris les rênes de l'entreprise du Rheintal début 2018. Ayant passé les 60 ans, M. Allison souhaite débuter un nouveau chapitre de sa vie et consacrer davantage de temps à sa famille. Le processus de recrutement d'un successeur est en route.

Fin décembre, VAT s'est assuré un financement à long terme. De nouvelles lignes de crédit remplacent les accords qui arrivaient à échéance en 2023. L'entreprise s'est assurée des facilités de crédit de 250 millions de francs suisses pour cinq ans au travers d'un consortium bancaire. Ce crédit peut être prolongé de deux ans et remplace une ligne de crédit de 300 millions de dollars.

Moody's a relevé la perspective de sa note de crédit pour VAT à "positive", contre "stable" jusque-là, et confirmé sa note. La notation de la famille d'entreprises (CFR) "Ba2" et la note de probabilité de défaut (PDR) "Ba2-PD" ont été confirmées simultanément.

COURS DE L'ACTION: après l'annonce par VAT des chiffres provisoires et des perspectives revues à la baisse pour 2023, le cours de l'action a pris la pente descendante, alors qu'il s'était apprécié depuis le début de l'année. Il s'est depuis quelque peu ressaisi et affiche un gain de 10% depuis le début de l'année, contre 5% pour l'indice SLI. L'an dernier, VAT a fait partie des principaux perdants du SLI avec une décote de plus de 40%.

ab/cg/rq/ib