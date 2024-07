VAT Group AG est une société suisse spécialisée dans la fabrication de vannes industrielles. La société se concentre sur la conception et la production de vannes à vide pour la fabrication de semi-conducteurs, d'écrans et de panneaux solaires, ainsi que pour toute une série d'applications industrielles et de recherche. Ses activités sont réparties en trois domaines : Les vannes, les services mondiaux et l'industrie. La division Valves fournit des vannes d'isolation, de contrôle et de transfert utilisées dans les processus de fabrication sous vide. Le secteur Global Services propose des services de conseil et d'après-vente, tels que des formations, la réparation et la révision d'équipements, la mise à niveau de vannes et la vente de pièces détachées. Le segment Industrie fabrique et commercialise des soufflets soudés, des pièces de machines, des composants mécaniques et des assemblages. La société est présente dans le monde entier.

Secteur Machines et équipements industriels