VAT Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vannes à vide destinées essentiellement aux industries des semi-conducteurs, photovoltaïques et de la fabrication d'écrans plats. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de vannes à vide (78,9%) : vannes à tiroir, vannes pendulaires, vannes de régulation, vannes de transfert, vannes à membrane, vannes d'équerre et vannes spéciales ; - prestations de services (15,2%) : prestations d'assistance technique, de maintenance et de réparation. Le groupe propose également des pièces de rechange ; - autres (5,9%) : fabrication et vente de soufflets à membranes soudées et de composants mécaniques pour systèmes de traitement sous vides. A fin 2018, VAT Group dispose de 3 sites de production implantés en Suisse, en Roumanie et en Malaisie. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,4%), Europe (14,1%), Japon (15,8%), Corée (9,3%), Singapour (10,5%), Asie (14,4%), Etats-Unis (32,6%) et autres (2%).

Secteur Valeurs industrielles