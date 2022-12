VAT Group se fixe des objectifs ambitieux à moyen terme

Zurich (awp) - L'équipementier saint-gallois de pompes à vide VAT Group a dévoilé vendredi des objectifs financiers ambitieux à l'horizon 2027. L'entreprise de Haag, dans la vallée du Rhin, a dans la foulée confirmé ses attentes pour l'année en cours, anticipant franchir le seuil du milliard de francs suisses de chiffre d'affaires.

En préambule à sa journée des investisseurs, VAT Group a indiqué dans un communiqué vouloir engranger des recettes devant "tout juste dépasser" 1,1 milliard de francs suisses en 2022. Sur le plan de la rentabilité, la marge brute opérationnelle (Ebitda) doit quant à elle se maintenir autour de 35%.

La direction a également esquissé de nouvelles cibles de croissance pour la période 2023-2027. Elle vise sur ce dernier cycle une "faible progression à deux chiffres" des ventes entre 1,8 milliard et 2,2 milliards. La marge Ebitda doit quant à elle s'élever entre 32% et 37% et le retour sur capitaux investis (Roic) atteindre 45%.

L'entreprise rappelle cependant que certains signes de faiblesse apparus durant le 4e trimestre devraient persister l'an prochain, l'industrie des semi-conducteurs traversant un ralentissement cyclique. Mais cette baisse de rythme reste dans la marge attendue par VAT.

Part de marché à étoffer

Les dépenses d'investissement sont prévues autour de 4% à 5% du chiffre d'affaires, celles consacrées à la recherche et au développement devant représenter l'équivalent de 5-6% des ventes. Quant aux actionnaires, ils devraient bénéficier d'un reversement intégral du flux de trésorerie disponible.

Au cours des cinq ans à venir, l'équipementier des industries des semi-conducteurs et des modules solaires, entre autres, entend gagner de nouvelles parts de marché, mais aussi se développer sur certains marchés annexes. En parallèle, le groupe saint-gallois veut aussi améliorer sa performance opérationnelle. Demeurant favorable à moyen terme la demande devrait être soutenue par l'utilisation de semi-conducteurs de plus en plus sophistiqués destinés à la numérisation des activités et aux énergies renouvelables, notamment.

Détenant actuellement une part de marché de près de 60% dans les pompes à vide haut de gamme tous secteurs confondus et de 75% dans le secteur des semi-conducteurs, VAT s'estime bien positionné. La production de microprocesseurs de plus en plus petits, puissants et complexes exige un environnement vierge de toute contamination.

Après un début de séance hésitant à la Bourse suisse, l'action VAT Group s'est rapidement ressaisie, atteignant un plus haut de la matinée vers 09h45 à 276,20 francs suisses. Peu avant midi, le titre bondissait encore de 3,25% à 273,40 francs suisses, alors que l'indice de référence SLI progressait dans le même temps de 0,19%.

Si les perspectives à court terme pour le quatrième trimestre et l'an prochain se veulent prudentes, laissant de la place à une certaine incertitude, la banque Vontobel observe que les objectifs à moyen terme confirment le sentiment favorable de l'établissement. Les analystes de Julius Bär considèrent quant à eux prometteuses les perspectives de VAT.

al/vj/rq