VAT: bond du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

Zurich (awp) - L'équipementier de pompes à vide VAT a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires très supérieur à celui de la même période en 2021. Les entrées de commandes sont également en forte progression.

Les ventes ont progressé de 28% à 286 millions de francs suisses sur un an, tandis que les nouvelles commandes ont bondi de 40% à 354 millions, indique l'entreprise mercredi dans un communiqué. A noter qu'il s'agit de chiffres non audités. Les carnets de commandes sont passés à 559 millions de francs suisses, en hausse de 15% sur un trimestre.

Les chiffres provisoires indiquent que VAT a réalisé une marge Ebitda d'environ 35% au premier semestre, soit une augmentation de plus d'un point de pourcentage par rapport au chiffre ajusté du premier semestre 2021.

Cette forte performance est due à l'augmentation du volume des ventes et à l'amélioration du levier opérationnel qui en découle, ainsi qu'à la poursuite des améliorations opérationnelles, qui atténue l'inflation des coûts des matières premières, de la logistique et des salaires, souligne l'entreprise.

Le flux de trésorerie disponible a atteint un niveau record au premier semestre, nettement supérieur à celui de l'année précédente.

Cette meilleure performance est le résultat d'une demande toujours élevée au cours des six premiers mois et de la forte activité commerciale, lit-on. Les investissements dans l'industrie des semi-conducteurs ont continué à atteindre des niveaux records, car les pénuries de puces nécessitent des investissements dans des capacités supplémentaires, tant pour les plateformes de pointe que pour les plateformes plus anciennes.

rq/jh