VAT compte poursuivre sa croissance en 2021

Zurich (awp) - Le producteur de composants pour pompes à vide VAT va relever son dividende grâce à un bénéfice en nette hausse en 2020. Il aborde 2021 avec confiance, tablant sur une augmentation de ses résultats. Il mise sur la bonne santé de l'industrie des semi-conducteurs, son principal débouché, portée par la pandémie de coronavirus.

VAT a amélioré sa rentabilité en 2020, le résultat opérationnel brut (Ebitda) ayant grimpé de 41% à 217,2 millions de francs suisses, selon le communiqué paru jeudi. La marge afférente s'est élevée à 31,4%, contre 27% un an plus tôt. Le bénéfice a presque doublé à 133,5 millions de francs suisses. Les flux de trésorerie libre ont grimpé de 7 millions, à 147 millions de francs suisses.

Le dividende, proposé à l'assemblée générale du 18 mai, grimpera à 4,50 francs suisses, après 4 francs suisses en 2019. Ces résultats sont légèrement meilleurs que le consensus AWP.

Le groupe a confirmé son chiffre d'affaires annuel en hausse de 21% à 692 millions de francs suisses, malgré "un effet de change négatif d'environ cinq points de pourcentage". La faiblesse du dollar, monnaie dans laquelle le groupe réalise la majorité de ses ventes, face au franc a pesé. Les entrées de commandes ont gonflé de près de 24% à 724,5 millions de francs suisses. Le carnet de commandes s'élevait à 145,3 millions de francs suisses fin 2020, en progression de 17% par rapport au trimestre précédent et de 27% sur un an.

"La reprise dans l'industrie des semi-conducteurs, le plus grand marché final de VAT, s'est poursuivie au cours de l'année", quand les tendances du télétravail et du commerce en ligne ont été boostées par la pandémie.

Pour 2021, l'entreprise de Haag a maintenu s'attendre à un chiffre d'affaires net entre 180 et 190 millions de francs suisses au premier trimestre, après 187,6 millions au dernier partiel 2020.

Investissements et résultats attendus en hausse

"Nous avons bénéficié de la reprise du marché et de la forte demande de semi-conducteurs au quatrième trimestre et nous prévoyons une croissance forte et continue" a assuré le directeur général Mike Allison, lors d'une conférence téléphonique. "Les risques liés à la pandémie persistent, mais devraient diminuer au fur et à mesure de l'année".

L'industrie des semi-conducteurs devrait encore croître de 10 à 15% en 2021. Celle de l'énergie solaire devrait aussi soutenir les affaires. Tant les revenus, que les volumes, l'Ebitda, la marge correspondante et le bénéfice net sont attendus en hausse. Le groupe compte croître davantage que le marché. "VAT est dix fois plus gros que le concurrent suivant", a ajouté le patron. La direction veut investir 40 millions de francs suisses cette année, après 26 millions l'an dernier.

Mirabaud note "que l'internet des objets, l'informatique en nuages et l'intelligence artificielle ont pris de l'importance et tirent le plus important marché de VAT". Dans la division Segment, la situation est encore difficile, attribuée à la lente transition des écrans LCD vers la technologie OLED.

La Banque cantonale de Zurich se réjouit que le groupe ait été immunisé contre la crise du Covid-19 l'an dernier, grâce à la bonne santé de l'industrie des semi-conducteurs.

Michael Foeth de Vontobel estime que VAT a encore du potentiel pour gagner des parts de marché. Il s'attend aussi à des vents arrières grâce aux écrans et au marché de l'énergie solaire. Il confirme la recommandation à l'achat.

Baader Helvea note que les ambitions de ventes du premier partiel représentent un bond de 23 à 30% sur un an.

Les investisseurs semblaient moins confiants, le secteur technologique américain ayant connu de forts reculs jeudi. Vers 12h20 vendredi, VAT reculait de 6,2% à 241,20 francs suisses, avant-dernier du SPI qui affichait une baisse cosmétique de 0,04%.

ck/lk/md