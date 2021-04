VAT démarre l'année sur les chapeaux de roues

Zurich (awp) - Le producteur de valves pour micro-pompes à vide VAT a enregistré au premier trimestre des entrées de commandes et des recettes en forte hausse. La direction s'attend à une poursuite de la croissance au second partiel et sur l'ensemble de l'année.

Entre janvier et fin mars, les entrées de commandes ont bondi sur un an de 32,7% à 240,7 millions de francs suisses, tandis que le chiffre d'affaires a fortement progressé de 32,1% à 192,2 millions, a indiqué le groupe basé à Haag jeudi dans un communiqué.

Le carnet de commandes s'affiche quant à lui à 193,2 millions de francs suisses, en hausse de 28,2% comparé au premier trimestre 2020. L'industriel saint-gallois a précisé avoir bénéficié pendant la période sous revue d'une forte demande émanant du secteur des semi-conducteurs.

Ces chiffres dépassent les prévisions des analystes consultés par AWP et celles émises début mars par la direction, qui s'attendait alors à générer au premier trimestre un chiffre d'affaires de 180 à 190 millions de francs suisses.

Au second trimestre, VAT anticipe des recettes nettes entre 205 et 215 millions de francs suisses. Et pour l'ensemble de l'année, le groupe espère une accélération des ventes, du résultat brut d'exploitation (Ebitda), de la marge afférente et du bénéfice net. Les dépenses d'investissement sont quant à elles attendues autour de 40 millions de francs suisses.

