VAT fait bondir sa rentabilité au premier semestre

Zurich (awp) - L'équipementier de pompes à vide VAT a fait bondir sa profitabilité sur les six premiers mois de l'année et a détaillé ses perspectives pour la suite.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 38,9% à 192,1 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net s'est envolé de 52,2% à 147,6 millions au premier semestre 2022, a détaillé le groupe jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes, déjà annoncées mi-juillet, ont été confirmés en hausse de respectivement 31,8% à 549 millions et de 32% à 648,5 millions.

Pour le troisième trimestre, la direction anticipe des ventes entre 290 et 310 millions de francs suisses et pour l'ensemble de l'année des recettes "en forte hausse", ainsi qu'un Ebitda et un bénéfice net également plus élevés, sans de plus amples détails.

al/