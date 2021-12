Zurich (awp) - Le fabricant de valves pour micro-pompes à vide VAT compte investir environ 160 millions de francs suisses entre 2022 et 2024 afin de construire notamment un nouveau centre d'innovation à Haag, en Suisse et développer le site de production à Penang en Malaisie, annonce vendredi le groupe.

Cette expansion devrait permettre la création de 600 nouveaux postes de travail au niveau mondial. Il s'agit du plus grand programme d'investissement de la société jamais réalisé afin de soutenir une croissance durable, affirme le communiqué.

Le nouveau centre d'innovation à Haag, dans le canton de St-Gall, abritera toutes les activités de recherche et développement et devrait être inauguré au 2e trimestre 2024. Le site coûtera environ 40 millions de francs suisses et accueillera 100 nouveaux scientifiques et ingénieurs.

Quant à l'usine de Penang, elle soutiendra la hausse de la production de semi-conducteurs notamment, un marché en forte croissance et 70 millions de francs suisses seront injectés dans ce développement. La fabrique pourra à terme accueillir jusqu'à 500 collaborateurs. VAT pourra ainsi doubler sa production et y générer plus d'un milliard de francs suisses de chiffre d'affaires.

