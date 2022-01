VAT: nouveaux objectifs 2022 après des résultats inédits en 2021

Zurich (awp) - L'équipementier de pompes à vide VAT a articulé de nouveaux objectifs pour 2022 après des résultats préliminaires supérieurs aux attentes pour l'exercice 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2021, les entrées de commandes ont atteint 1,23 milliard de francs suisses, en hausse de 69% sur un an. Les ventes nettes ont bondi de 30% à 901 millions, a indiqué la société mercredi.

Les chiffres préliminaires font également état d'une marge Ebitda de 34%, en incluant des changements dans la comptabilité, qui ont eu une influence négative de 0,6 point de pourcentage, précise le communiqué. Malgré des investissements pour soutenir la croissance, les flux de trésorerie disponibles ont atteint une valeur inédite de 194 millions.

Dans la division Valves, l'unité semi-conducteurs a enregistré des résultats "records" en 2021, dans la mesure où les investissements élevés dans l'industrie des semi-conducteurs se sont poursuivis. La solide dynamique au niveau des entrées de commandes dans l'unité Display & Solar a confirmé que le creux de la vague était atteint. L'unité Advanced Industrials a profité d'une reprise sur les marchés industriels, soutenue par des initiatives de croissance ciblées.

Le segment Global Service a également enregistré de solides résultats avec le nombre d'installations en croissance et l'utilisation élevée des capacités des usines de semi-conducteurs, qui ont conduit à une demande plus élevée pour des pièces de rechange et des réparations, explique VAT.

Sur le seul quatrième trimestre 2021, les entrées de commandes ont plus que doublé sur un an (+107%) à 434 millions, illustrant les investissements des clients finaux, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs pour 2022. Les ventes nettes ont avoisiné 255 millions, en hausse de 36% sur un an et légèrement au-dessus de la fourchette des prévisions fournies en octobre 2021, établie entre 240 et 250 millions.

VAT affiche sa confiance pour la suite, les entrées de commandes augurant un environnement de marché favorable pour 2022. La société cible des ventes nettes entre 270 et 280 millions à taux de change constants, pour le premier trimestre 2022.

Une conférence à destination des analystes a lieu à 10h.

