VAT se fixe des objectifs ambitieux pour 2027

Zurich (awp) - L'équipementier de pompes à vide VAT Group a dévoilé vendredi des objectifs financiers ambitieux à l'horizon 2027, tout en confirmant ses pronostics pour cette année.

Le groupe st-gallois, qui organise sa journée des investisseurs, a confirmé vouloir franchir la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2022, avec des recettes devant "tout juste dépasser" 1,1 milliard de francs suisses, a détaillé VAT dans un communiqué.

Sur le plan de la rentabilité, la marge brute opérationnelle (Ebitda) doit quant à elle se maintenir autour de 35%.

La direction a également esquissé de nouvelles cibles de croissance pour la période 2023-2027. Elle vise sur la période une "faible progression à deux chiffres" des ventes entre 1,8 milliard et 2,2 milliards. La marge Ebitda doit quant à elle s'élever entre 32% et 37% et le retour sur capitaux investis (Roic) atteindre 45%.

Les dépenses d'investissement sont prévue autour de 4% à 5% du chiffre d'affaires et les investissements dans la recherche et le développement doivent représenter l'équivalent de 5-6% des ventes.

Quant aux actionnaires, ils devraient bénéficier d'un reversement intégral du flux de trésorerie disponible.

al/vj