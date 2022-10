Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

« Le carnotzet mystère : Aventures de M. Sinistre », premier roman bilingue publié par la Commission artistique de la Vaudoise Assurances



13.10.2022 / 10:01 CET/CEST



Lausanne, le 13 octobre 2022 – La Commission artistique de la Vaudoise Assurances publie son premier roman intitulé « Le carnotzet mystère : Aventures de M. Sinistre » aux Éditions Favre. Rédigé durant la pandémie par une autrice et un auteur de talent, Elodie Glerum et Guy Chevalley, ce récit était initialement destiné aux collaboratrices et collaborateurs du Groupe. Il est désormais disponible au grand public en librairie. Durant la pandémie, la Commission artistique de la Vaudoise a lancé un feuilleton littéraire pour ses collaboratrices et collaborateurs. De mars à juillet 2021, un chapitre était publié chaque semaine à l’interne afin de proposer un moment hors du temps en cette période difficile de télétravail obligatoire. La Vaudoise a confié ce projet littéraire à une écrivaine et à un écrivain de talent :



Elodie Glerum est née à Vevey et détient la double nationalité suisse et néerlandaise. Elle est l’autrice de la novella La belle époque (Paulette éditrice, 2016), du recueil de nouvelles Erasmus (d’autre part, 2018) et du roman La constellation des naufrages (L’Âge d’Homme, 2018).



Guy Chevalley vit à Genève. Il a publié deux romans, Cellulose (Olivier Morattel, 2015) et De fiel et de fleurs (L’Âge d’Homme, 2019), ainsi qu’un Dictionnaire insolite de la Suisse (Cosmopole, 2022). Depuis 2015, en parallèle à son activité d’auteur, il codirige la maison Paulette éditrice.



Grâce à Sabrina Schärli, passionnée de littérature et traductrice au Centre de compétences linguistiques de la Vaudoise, l’ouvrage a pu être édité en bilingue français-allemand et en tête bêche.



Avec le Siège des Cèdres à Lausanne pour principal décor, cette histoire dévoile le bâtiment emblématique de Jean Tschumi et ses œuvres d’art sous un nouvel angle. Un cahier d’archives photographiques inédites contenant des scènes de la vie de l’entreprise entre 1956 et 1973 agrémente l’ouvrage.



« C’est avec beaucoup de fierté que nous partageons ce projet avec un public plus large sous la forme d’un roman », indique Nathalie Follonier-Kehrli, présidente de la Commission artistique de la Vaudoise.



Synopsis

Que se passe-t-il dans les sous-sols de « la Compagnie » ? Odeur de café, électricité statique, porte verrouillée… Jean-Charles Sinistre mène l’enquête. Dans la famille Sinistre, tout le monde travaille pour la Compagnie, une assurance romande dotée d’une longue histoire. Jean-Charles, le grand-père, est un employé et citoyen modèle des années 1960. Il se méfie du communisme et soutient avec ferveur l’équipe suisse de ski. Dans les années 2010, Cosima, sa petite-fille, gère une clientèle prestigieuse. La jeune femme vit avec son temps, conciliant travail et loisirs, parfois avec trop de sérieux. Cinquante années les séparent. Les deux personnages font pourtant face à une série d’événements étranges, qui semblent les rapprocher. Jean-Charles espionne les manigances d’un collègue farfelu, tandis que Cosima gère des dégâts inexplicables dans plusieurs bâtiments de Lausanne et Vevey. Entre le passé et le présent, une ombre plane. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Nathalie Bender, coordinatrice de la Commission artistique, Vaudoise Assurances,

021 618 80 80, artistique@vaudoise.ch

Catherine Othenin-Girard, historienne de l’art et consultante de la Commission artistique,

021 729 93 86, catherine@otheningirard.ch

Aline Lehmann, éditrice, aline@editionsfavre.com Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

