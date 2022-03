Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Conférence

Conférence de presse - Résultats 2021 du Groupe Vaudoise



10.03.2022 / 08:59



Mesdames, Messieurs, les représentants des médias Mesdames, Messieurs, les analystes financiers, La Direction du Groupe Vaudoise Assurances a le plaisir de vous inviter à sa conférence de presse liée au Résultats 2021, le mercredi 30 mars 2022 : à 9h30 , Hôtel Storchen, Weinplatz 2, Zurich

, Hôtel Storchen, Weinplatz 2, à 14h00, au Siège de la Vaudoise, Place de Milan, Lausanne Messieurs Jean-Daniel Laffely, CEO, et Christoph Borgmann, CFO, commenteront la stratégie du Groupe et les Résultats 2021. Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre présence à l'une des deux conférences de presse. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d'ici au jeudi 17 mars 2022 via notre formulaire. Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. Pour tout complément d'information :

Valérie Beauverd, Spécialiste en communication et relations médias, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

