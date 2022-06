Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Coopération/Expansion

Digitalisation de l’immobilier : la Vaudoise soutient Popety.io dans son expansion en Suisse alémanique



20.06.2022 / 10:56



Lausanne, le 20 juin 2022 – Grâce au Groupe Vaudoise Assurances, Popety.io, la start-up spécialisée dans la digitalisation de l’immobilier, part à la conquête du marché suisse alémanique. Après l’ouverture de son premier bureau à Zurich, la jeune pousse participera à The Big Handshake, le 21 juin. Cette manifestation réunit les professionnels de la proptech. Après avoir conquis la Suisse romande, la start-up Popety.io ambitionne de s’implanter en Suisse alémanique. Premier investisseur institutionnel, le Groupe Vaudoise Assurances soutient la jeune société dans cette nouvelle étape. Grâce à son logiciel de prospection immobilière, Popety.io collecte et combine des millions de données immobilières pour faciliter le travail de prospection. Les professionnels de l’immobilier peuvent ainsi identifier facilement les parcelles à fort potentiel – construites ou non – puis analyser rapidement les contraintes et réglementations qui affectent ces parcelles. Ils peuvent ensuite les partager dans des rapports personnalisés avec les différentes parties prenantes. La jeune pousse de la proptech sera d’ailleurs présente à The Big Handshake, le 21 juin, la manifestation qui réunit les professionnels de l’immobilier à Zurich. Une révolution grâce à l’intelligence artificielle En 2020 déjà, la société avait remporté le premier prix du Real Estate & New Technology Award. « Grâce à l’intelligence artificielle, Popety.io révolutionne le marché de l’immobilier en Suisse. Avec notre perspective d’explorer l’innovation dans le secteur de l’immobilier, nous croyons fortement au potentiel de développement de la start-up sur le marché suisse alémanique », soutient Stefan Schürmann, responsable Corporate Development et M&A à la Vaudoise. Fondateur de la société, Thibault Clément a la volonté de fournir une solution digitale pour la prospection immobilière dans toute la Suisse. « Vaudoise Assurances nous permet de nous développer et de gagner en crédibilité », assure le CEO de la start-up. Convaincu par le potentiel de cet outil de prospection, le Groupe Vaudoise Assurances via sa division Placements immobiliers utilise déjà cette plateforme. « Les données permettent de vérifier s’il y a une possibilité de densification sur un projet immobilier et d’ajuster le prix d’achat d’une parcelle », indique Olivier Dessauges, chef de la division. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

Fin du communiqué aux médias