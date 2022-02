Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Duo gagnant pour la Vaudoise: deux apprenants AFA obtiennent les meilleurs résultats de Suisse romande



24.02.2022 / 12:07



Lausanne, le 23 février 2022 - La Vaudoise est heureuse que deux de ses apprenants, Tiago Ferreira Figueiredo et Maxime Chapuis, aient obtenu d'excellents résultats lors des examens de Formation initiale en assurances AFA avec maturité (FIAM AFA). Ces deux apprenants ont obtenu les deux meilleures notes générales de Suisse romande, avec une moyenne de 5,36 pour Tiago Ferreira Figueiredo et une moyenne de 5,25 pour Maxime Chapuis. Leur succès représente une très belle récompense pour le Groupe Vaudoise en matière de formation des jeunes. Sacrée meilleur employeur dans la catégorie des « Grandes entreprises » par le Swiss Arbeitgeber Award en novembre 2021, la Vaudoise s'engage en faveur de la formation des jeunes. La Compagnie félicite chaleureusement Tiago Ferreira Figueiredo (Département Vente et Marketing), Maxime Chapuis (Département Vente et Marketing), Hugo D'Aquino (Département Assurances de personnes), Ainoa Manzano (Département Assurances de personnes) et Gaetan Martin (Département Patrimoine) pour l'obtention de leur certificat, lors de la cérémonie qui s'est déroulée en ligne le 11 février 2022. À l'issue de leur formation, Tiago Ferreira Figueiredo a été engagé à l'agence de Genève et Maxime Chapuis à l'agence de Lausanne pour un CDD avant d'entrer dans une école de police. Quant à Ainoa Manzano, elle poursuit son activité auprès du département Assurances de personnes à Wankdorf puis effectuera un séjour linguistique à l'étranger. La Vaudoise remercie chaleureusement toutes les collaboratrices et collaborateurs qui accompagnent l'ensemble des apprenants tout au long de leur formation. Ils sont directement associés à leur succès. Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d'information :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

