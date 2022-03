Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Conférence

Excellent résultat 2021 pour le Groupe Vaudoise Assurances qui redistribue CHF 36 millions à ses assurés



30.03.2022 / 07:01 CET/CEST

Bénéfice consolidé net de CHF 134,2 millions

Chiffre d'affaires en augmentation de 4,7 % à CHF 1,2 milliard

Fonds propres en hausse de 15,5 % à plus de CHF 2,4 milliards

Résultat des placements de 2,6 %

Ratio combiné non-vie à 96,4 %

Test Suisse de Solvabilité (SST) de 361 % en forte hausse

Vaudoise Assurances Holding SA : proposition d'augmentation du dividende à CHF 18.- par action nominative B

Redistribution d'une partie du bénéfice aux assurés non-vie à hauteur de CHF 36 millions Lausanne, le 30 mars 2022 - Le Groupe Vaudoise a réalisé un excellent résultat 2021 malgré un contexte influencé par la pandémie ainsi que d'importants épisodes de grêle et d'inondations en Suisse l'an passé. Le bénéfice consolidé de l'assureur s'élève à CHF 134,2 millions contre CHF 122,8 millions en 2020. Les fonds propres, qui ont profité de la performance des marchés financiers, se sont encore renforcés de 15,5 % par rapport à l'an passé pour atteindre plus de CHF 2,4 milliards. Fort de ces résultats, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale d'augmenter le dividende des actions nominatives B de Vaudoise Assurances Holding de CHF 2.-, à CHF 18.-, et de maintenir le dividende de l'action nominative A à CHF 0,30. Vaudoise Générale redistribuera CHF 36 millions à ses assurés en 2022-2023. Renseignements dès 15h30

Christoph Borgmann, CFO (tél. direct 021 618 86 88) est à disposition pour tout renseignement complémentaire, à l'issue des conférences de presse qui ont lieu ce jour à 9h30, à l'Hôtel Storchen, Weinplatz 2, Zurich, et à 14h00 au Siège de la Vaudoise, Place de Milan, Lausanne. Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'680 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

