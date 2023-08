Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Grêle : la Vaudoise déploie ses unités d’expertise mobiles



02.08.2023 / 11:02 CET/CEST



Lausanne, le 2 août 2023 – À la suite des violents orages de grêle qui se sont abattus récemment dans plusieurs régions de Suisse, la Vaudoise, fidèle à ses valeurs proches, humains, fiables et proactifs, s’apprête à déployer son dispositif d’expertise mobile afin d’aller rapidement à la rencontre de ses clientes et clients ayant subi un dommage à leur véhicule. À ce jour, plus de 1’800 véhicules grêlés ont été déclarés à la Vaudoise. Ce chiffre tient lieu de première indication et, au vu de la vigueur des orages du 12 et 24 juillet dans diverses régions, la Compagnie s’attend à recevoir un afflux supplémentaire d'annonces ces prochains jours.



Les unités d’expertise mobiles ont pour vocation de répondre rapidement et simplement aux besoins de la clientèle touchée. Gérard Nerny, chef du service expertises-autos explique : « Notre volonté d'être au plus près de nos clientes et clients nous amène à rechercher des lieux d'expertise proches de l'épicentre de l'orage et dans un délai qui leur permet de s’organiser au mieux ». Les assurées et assurés ayant subi un dommage sont invités à annoncer leur cas auprès de leur agence ou sur www.vaudoise.ch. Ils pourront ensuite prendre rendez-vous en ligne pour faire expertiser leur véhicule via le lien https://vaudoise.espacerendezvous.com. Les clients domiciliés dans d’autres régions ou cantons peuvent se rendre dans leur garage habituel pour fixer un rendez-vous pour une expertise. Centres d’expertise mobiles VS 21.08.-01.09.2023 Atelier Buchard Bus et Cars

Rte de Saillon 69

1912 Leytron LU-NW-OW-SZ-ZG 23.-24.08.2023 Ausbildungszentrum für Carrosserieberufe

Industriestrasse 13

6030 Ebikon AG 04.-05.09.2023 Busbetrieb Aarau AG

Neumattstrasse 20

5000 Aarau BE 09.-10.10.2023 Sigis Biohof Schwand

Schwand 18

3110 Münsingen Pour tout complément d’information ou pour visiter le service mobile d’expertise :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

