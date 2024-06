La Vaudoise Assurances déploie On and Around, une oeuvre monumentale de Nigel Peake

Construit en 1956 par l’architecte Jean Tschumi (1904-1962), le Siège de la Vaudoise est un bâtiment emblématique de l’architecture moderne, noté d’intérêt national. Afin de moderniser ses infrastructures, de soutenir les nouveaux modes de travail et de valoriser son héritage architectural, la Compagnie rénove son Siège et fait appel à l’artiste Nigel Peake pour accompagner cette transformation.



Une première collaboration inspirante

Né en Irlande en 1981, Nigel Peake a suivi une formation d’architecte à l’Université d’Edimbourg, puis a enseigné à l’EPFL en Suisse. En tant qu’artiste et designer, il a exposé ses œuvres à New York, à Paris, à Tokyo et à Zurich. Ses intérêts portent sur le dessin et la réalisation de livres. Il a collaboré avec Luca Guadagnino, Yvon Lambert et Uniqlo. En 2014, Nigel Peake est invité par la Commission artistique de la Vaudoise pour un premier projet graphique Through, along and above, s’inspirant de l’univers architectural de Jean Tschumi et du paysage de Lausanne.



À l’échelle d’un bâtiment

En 2024, à l’heure de la rénovation du bâtiment et en lien avec son importance patrimoniale, Nigel Peake est sollicité pour une nouvelle collaboration, celle de changer d’échelle et d’animer graphiquement les bâches recouvrant 2’300 m2 d’échafaudages. Celles-ci ont été imprimées, planifiées et installées par l’entreprise Richnerstutz à Villmergen (AG), spécialisée dans la réalisation de grands formats.



Pour On and Around (2024), Nigel Peake repense le programme, les plans, les coupes comme le site et les matériaux de l’édifice pour s’attacher à l’essence même du projet et appréhender cette architecture comme une « œuvre d’art totale ». Nigel Peake explique : « En revisitant Through, along and above (2014), j’ai voulu traduire l’esprit de ce projet qui se focalisait notamment sur le fait de voir « à travers » le bâtiment, avec un aperçu sur le ciel et la montagne. À cette échelle, la ligne du dessin se transforme et son épaisseur la convertit en un élément architectural ; la ligne devient la façade. » L’intrication de lignes, de couleurs et de structures se décline ainsi sur les trois principales façades du côté de l’avenue de Cour et de l’avenue des Bains à l’instar d’un dialogue qui se renouvelle sans cesse entre l’architecture, la ville et le paysage environnant.

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.

Découvrez les coulisses de l’installation de On and Around en vidéo et en photos.