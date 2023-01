La Vaudoise Assurances lance sa nouvelle campagne de communication 360°

Avec comme objectif d’accroître sa notoriété et de renforcer son image de marque, la nouvelle stratégie de communication 2023-2025 du Groupe Vaudoise Assurances se veut forte, percutante et originale. La Compagnie se positionne comme un assureur proche, solidaire et à l’image de sa clientèle.



Vous nous inspirez.

Imaginé et développé par l’agence de communication bernoise Franz & René, le nouveau concept de communication s’articule autour de la signature Vous nous inspirez. « Le nouveau territoire de communication de la Vaudoise démontre que ce sont les collaboratrices, les collaborateurs, les partenaires, ainsi que les clientes et clients qui sont à l’origine de tout ce que la Compagnie entreprend. S’inspirer des gens, de leurs préoccupations au quotidien et de leurs besoins guide les actions et, désormais, les messages de la Vaudoise », indique Valérie Pecalvel, Strategic Director de l’agence.



Cette stratégie de communication met en lumière la nature coopérative de la Compagnie. Le traitement graphique et la tonalité font transparaître quant à eux la modernité, la sincérité, la complicité et l’authenticité avec une pointe d’impertinence et d’humour. « Nous ne prenons pas nos clientes et clients à la légère, nous les écoutons, les comprenons et plaçons leurs besoins et préoccupations au centre de notre démarche. Ils nous inspirent, c’est ce que nous voulons leur dire », souligne Véronique Oliveira, responsable Communication & Branding à la Vaudoise Assurances.



Par ailleurs, le nouveau positionnement du Groupe est mis en scène à travers trois personnages centraux qui incarnent chacun l’un des trois piliers qui soutiennent ce positionnement :

• Maureen - L’assurance proche de vous

• Luca - L’assurance solidaire

• Ben - L’assurance à votre image

Les messages de la campagne seront adaptés à chaque type de média, digital ou print. Le dispositif sera déployé au niveau publicitaire à l’échelle nationale, suivront ensuite le sponsoring, les produits et les communications régionales.



Un hymne pour la marque

Pour la première fois, une identité sonore développée par l’agence parisienne Sixième son – leader mondial de l’identité sonore – vient soutenir l’ensemble du projet. Il s’agit d’un levier essentiel à une meilleure identification et une différentiation accrue et valorisante. Véritable hymne de la marque, l’identité sonore de la Compagnie permet d’incarner les valeurs clés suivantes : proches, humains, fiables et proactifs. « L’utilisation d’instruments acoustiques et organiques tels que la guitare traduisent cette authenticité au service de l’accompagnement de la clientèle sur le terrain », précise François Gioux, directeur commercial de Sixième Son. Cet hymne fait ainsi partie de l’identité globale du Groupe au même titre que le logo et la charte graphique.



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.