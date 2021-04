La Vaudoise Assurances, meilleur employeur selon l'enquête Bilan

Entreprise aux racines mutualistes, la Vaudoise est très heureuse de faire partie des employeurs les plus attractifs de Suisse. Parmi ses nombreux engagements détaillés dans le rapport annuel 2020, la Vaudoise veille à offrir un environnement de travail stimulant où chacun peut profiter de formations internes et externes ainsi que de la mobilité interne. Garantissant l'égalité de traitement de ses collaboratrices et collaborateurs, elle s'est vu renouveler son certificat Equal-Salary pour 2020. Selon l'enquête Qualintra (2020), 95 % des collaborateurs s'estiment satisfaits à très satisfaits de travailler à la Vaudoise.

En outre, la Vaudoise est fière de souligner que ses collaboratrices et collaborateurs ont unanimement salué (98 % de satisfaction début 2021) les mesures exceptionnelles prises pour les informer et les accompagner depuis le début de la pandémie.

En 2020, coïncidant avec l'année de ses 125 ans, la politique RH s'inscrit au cœur des réflexions menées à la Vaudoise sur ses différents engagements pour développer sa propre stratégie de durabilité en vue de la publication d'un premier rapport en 2022.

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.

Relations Médias

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch