La Vaudoise Assurances remporte la mention spéciale 2020 du Meilleur des RP pour ses deux ouvrages de jubilé

Lausanne, le 9 octobre 2020 - La Vaudoise Assurances remporte la mention spéciale 2020 du Meilleur des Relations Publiques (RP) pour la publication d'un coffret de deux ouvrages dédiés à ses 125 ans. Séduits par le message corporate et le graphisme élégant, les membres du jury ont récompensé cet ambitieux projet piloté par la Communication institutionnelle de la Vaudoise et accompagnée par l'agence Essencedesign.

L'Association « le Meilleur de » a récompensé la Vaudoise Assurances dans la catégorie « Publications » pour son coffret de jubilé contenant un ouvrage sur l'histoire de la Compagnie et une série de 125 portraits de collaborateurs. Composé du comité de la SRRP, le jury du Meilleur des RP a relevé la qualité tant du concept, que de la mise en page, des photographies et du travail d'écriture.

« 125 ans d'histoire », un ouvrage pour la postérité

Fruit d'une étroite collaboration entre la Communication institutionnelle de la Vaudoise et l'agence lausannoise Essencedesign, le coffret réunit deux ouvrages spécialement conçus pour les 125 ans de la Compagnie. Rédigé par l'historien et journaliste économique Yves Genier à partir d'un riche fonds d'archives, l'ouvrage historique retrace les 125 premières années de la Vaudoise. Le design et l'identité graphique du coffret et du livre « 125 ans d'histoire » est l'œuvre de l'agence Essencedesign, qui a su faire preuve d'audace en utilisant le vert fluo pour dynamiser et mettre à la page le texte et les documents historiques.

Au travers de cette publication historique, la Vaudoise créé un ouvrage de référence, tant pour les collaborateurs actuels, anciens et futurs que pour les parties prenantes de l'entreprise. Il s'inscrit également comme un jalon dans l'histoire de l'entreprise et plus largement dans l'histoire du canton de Vaud et des assurances en Suisse.

« 125 Portraits » pour 125 ans

Quant à l'opus artistique, il regroupe 125 portraits de collaborateurs capturés par le photographe de renommée internationale, Anoush Abrar. Le graphisme épuré de ce second livre revient à Alice Franchetti.

Concrétisé en un livre-objet unique, le travail d'Anoush Abrar reflète les personnes qui font la richesse de la Vaudoise d'aujourd'hui. « 125 Portraits » s'impose comme le pendant artistique et visuel du livre d'histoire en donnant un point d'ancrage sur les individus qui la composent.

