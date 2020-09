La Vaudoise Assurances sacrée meilleur employeur pour ses 125 ans

Lausanne, le 2 septembre 2020 - L'année de ses 125 ans , la Vaudoise Assurances décroche à nouveau le titre de meilleur employeur 2020 de la catégorie « Assurances » décerné par le magazine Bilan. Elle se classe 2e meilleur employeur toutes catégories confondues. Depuis quatre années consécutives, la Vaudoise figure ainsi sur le podium des meilleurs employeurs de la branche « Banques et Assurances ».

Entreprise aux racines mutualistes, la Vaudoise est particulièrement heureuse de faire partie des employeurs les plus attractifs de Suisse. Cette distinction renforce à la fois la notoriété et l'attractivité de la Compagnie. Le résultat de l'enquête menée par le magazine Bilan reflète également le sentiment de 95 % des collaborateurs qui s'estiment satisfaits de travailler à la Vaudoise (Enquête de satisfaction Qualintra 2020 et 2017).

En 2020, coïncidant avec l'année de ses 125 ans, la Vaudoise a encore amélioré les avantages sociaux dont bénéficient ses employés en allongeant le congé maternité de 16 à 18 semaines et le congé paternité de 1 à 3 semaines. Attentive au bien-être et à la santé de ses employés, la Vaudoise a également adapté les conditions de travail de ses collaborateurs durant la période de confinement.

