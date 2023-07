Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

La Vaudoise certifiée Great Place to Work® grâce à la confiance de ses collaboratrices et collaborateurs



06.07.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, le 6 juillet 2023– Grâce aux évaluations de ses collaboratrices et collaborateurs, la Vaudoise Assurances a obtenu la certification Great Place to Work®. Depuis plus de trente ans, cette organisation mesure la culture d’entreprise. La confiance, la qualité du leadership et les valeurs vécues sont autant de critères qui permettent à chacune et chacun de s’épanouir professionnellement. La Vaudoise est heureuse d’avoir obtenu la certification Great Place to Work®, organisation qui recueille et analyse des données permettant d’évaluer la culture d’entreprise des organisations.



Selon Great Place to Work®, lorsque la culture d’entreprise est basée sur la confiance et que les expériences sont positives, les collaboratrices et collaborateurs deviennent un moteur puissant de valeur ajoutée. Parmi les personnes interrogées, 87 % d’entre elles considèrent la Vaudoise comme une entreprise où il fait bon travailler. De plus, 84 % recommanderaient l’entreprise comme employeur à leur entourage.



D’après l’organisation, une Great Place to Work® est « un endroit où les employés – toutes générations confondues – peuvent se développer personnellement et professionnellement, où ils se font confiance et se soutiennent mutuellement, où ils sont fiers de leur travail et où ils aiment travailler avec leurs collègues. Une Great Place to Work®, c’est un endroit où l’on peut s’épanouir. »



Après avoir obtenu le Prix Bilan des meilleurs employeurs dans la catégorie Assurances ainsi que la première place du Swiss Arbeitgeber Award dans la catégorie Grandes entreprises en 2021, la Compagnie est très fière d’obtenir cette nouvelle certification qui la valorise en tant qu’employeur attractif.



« Nous développons l'entreprise en prenant en compte régulièrement le feedback de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous sommes très heureux de l'appréciation qu'ils ont partagé via l'enquête Great Place to Work », souligne Karim Abdelatif, directeur des Ressources humaines de la Vaudoise.



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Valérie Beauverd, spécialiste en communication et relations médias, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

