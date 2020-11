La Vaudoise cofinance un nouvel écoquartier à Lausen (BL)

Soucieuse de créer un avenir durable, la Vaudoise s'engage dans la construction de projets immobiliers et la rénovation de biens existants selon les normes environnementales les plus exigeantes. Complétant son parc immobilier, l'écoquartier Weidmatt situé entre Lausen et Liestal dans le canton de Bâle-Campagne, va au-delà des critères purement écologiques en proposant une nouvelle manière de vivre avec 120 appartements de 2,5 à 6 pièces de haute qualité à proximité de la nature, un concept de mobilité partagée, le recours à l'énergie solaire et la participation à une véritable vie de quartier ainsi que la mise à disposition de nombreux services associés.

