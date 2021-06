La Vaudoise développe son offre digitale pour PME au travers de sa participation dans l'écosystème Klara

Lausanne, le 02.06.2021 - La Vaudoise Assurances poursuit le développement de son offre digitale et propose désormais un produit RC/ménage entreprises simplifié sur la plateforme Klara. Cette coopération s'inscrit pleinement dans sa stratégie de digitalisation et de diversification des revenus notamment au travers de partenariats. Elle lui permet également de renforcer sa présence au sein de l'écosystème des PME en Suisse.

Sur l'écosystème digital Klara, les utilisateurs PME peuvent désormais souscrire en ligne à une assurance responsabilité civile/ménage simplifiée de la Vaudoise. La Vaudoise s'est engagée dans Klara en tant que porteuse de risque pour son produit d'assurance RC/ménage pour entreprises. Pleinement aligné sur sa stratégie de digitalisation de ses produits d'assurances, ce projet pilote destiné aux professionnels de la coiffure et utilisateurs de l'assistant digital Klara permet à la Vaudoise de renforcer encore sa présence auprès du tissu des PME en Suisse alémanique et d'améliorer l'expérience de ses clients grâce à une approche proactive innovante basée sur l'anticipation des besoins.

Klara, un écosystème innovant

La plateforme Klara propose un assistant administratif digital qui facilite le quotidien des PME et des particuliers dans leurs activités en tant qu'employeur. Désormais, les coiffeuses et coiffeurs qui utilisent la plateforme pourront également souscrire une assurance RC / ménage simplifiée de la Vaudoise. La plateforme Klara est proposée en allemand, en français, en italien et en anglais.

