Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

La Vaudoise devient l'unique actionnaire de neocredit.ch



05.07.2022 / 09:59



Lausanne, le 5 juillet 2022 – Le Groupe Vaudoise Assurances rachète les parts de Credit.fr et devient l’unique actionnaire de neocredit.ch. Spécialisée dans le financement participatif, cette plateforme suisse offre des solutions de financement simples et rapides pour les petites et moyennes entreprises suisses. Le Groupe Vaudoise Assurances devient l’unique actionnaire de la plateforme neocredit.ch. Lancée en 2019, neocredit.ch a pour mission de mettre en relation les PME, désireuses d'emprunter de l’argent, et les prêteurs privés ou professionnels, à la recherche de placements attractifs. Le Groupe Vaudoise saisit cette opportunité pour développer cette activité en Suisse qu’elle avait cofondée avec Credit.fr, la société appartient à Tikehau Capital et se dénomme désormais HoldCo Homming. « C’est un moyen pour nous de renforcer nos services aux 50’000 PME clientes, proches de notre métier d’assureur », indique Stefan Schürmann, responsable Corporate Development et M&A. Soucieuse de favoriser le développement économique participatif, neocredit.ch sélectionne pour les prêteurs des entreprises désireuses de se financer simplement, rapidement et transparente. Les prêteurs, quant à eux, placent leurs capitaux à des taux de rendement très attractifs. Le Groupe Vaudoise Assurances y voit un modèle gagnant-gagnant. Une alternative crédible « Ces trois dernières années, neocredit.ch a démontré que les PME suisses lui font confiance dans leur recherche de financement pour développer leurs affaires. Cette plateforme est devenue une alternative crédible face aux banques traditionnelles avec une meilleure expérience client et des conditions compétitives très intéressantes », observe Charles Perraudin, président du Conseil d’administration de neocredit.ch. Fort de son dynamisme, la société reste ouverte aux partenariats sur le marché suisse pour développer « l’offre » et « la demande ». La plateforme neocredit.ch a connu une forte croissance de ses affaires en 2021 et poursuit sur cette lancée en 2022, notamment grâce à des conditions attractives et l’outil d’investissement paramétrique Neobot qui automatise les prêts selon des critères prédéfinis par l’utilisateur. Il n’a jamais été aussi simple de prêter contre rémunération à l’économie locale avec un maximum de facilité et de sécurité. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’680 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

Fin du communiqué aux médias