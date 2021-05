La Vaudoise en selle pour son dernier Tour de Suisse après plus de dix ans de partenariat

Lausanne, le 26.05.2021 - Les 5 et 6 juin 2021, la Vaudoise Assurances prendra le départ de son ultime Tour de Suisse. Après douze éditions, la Vaudoise poursuit sa stratégie de communication orientée sur une présence médiatique et digitale plus marquée. Partenaire dès 2010, Presenting Partner depuis 2013 et soutien du premier Tour féminin en 2021, la Vaudoise sera présente sur son dernier Tour de Suisse avec ses ambassadeurs de renom et de nombreuses animations sur les réseaux sociaux.

La Vaudoise fera ses adieux au Tour de Suisse et au public après douze éditions qui lui ont permis de parcourir plus de 13'500 km dans plus de 100 localités différentes et de distribuer 1,3 million d'objets publicitaires à plus de 7 millions de spectateurs. Avant de donner le dernier tour de pédale, la Vaudoise adresse ses sincères remerciements à la direction du Tour, à l'équipe d'organisation, aux bénévoles, à toutes les personnes impliquées dans son organisation ainsi qu'au fidèle public du Tour du Suisse.

Douze éditions riches en émotions

« Engagée dans le cyclisme depuis 2009, la Vaudoise participe au Tour de Suisse depuis 2010. Presenting Partner depuis 2013, elle a tissé des liens forts avec ses organisateurs durant toutes ces années. Grâce à cette fructueuse collaboration, le Tour de Suisse a su évoluer pour devenir l'événement cycliste incontournable de Suisse. Nous avons annoncé notre intention aux organisateurs début 2020 et considérant les difficultés de la situation sanitaire, nous avons décidé de prolonger notre soutien d'une année, laissant ainsi davantage de temps pour la recherche d'un nouveau sponsor. Nous souhaitons plein succès au Tour de Suisse et remercions très chaleureusement les organisateurs pour ces douze éditions riches en émotions. La Compagnie poursuit sa stratégie de communication orientée sur une présence médiatique et digitale plus marquée, à l'image de la campagne publicitaire sur la redistribution des bénéfices à nos clientes et clients. », commente Jean-Daniel Laffely, CEO de la Vaudoise.

Avant le dernier tour de pédale

Pour sa dernière participation, la Vaudoise soutiendra le premier Tour féminin. Elle pourra aussi compter sur les talents d'animation de ses ambassadeurs de choix, les ex-Miss Suisse Linda Fäh, Dominique Rinderknecht et le champion cycliste Fabian Cancellara. Présents en live sur les réseaux sociaux, ils animeront de nombreux jeux et concours depuis les comptes Instagram et Facebook de la Vaudoise.

La Vaudoise soutient de nombreuses manifestations sportives et culturelles depuis des années et entend bien continuer dans cette voie. Les contours de ses futurs engagements en matière de sponsoring sportif demeurent cependant encore à définir.

