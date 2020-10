La Vaudoise invite la communauté Instagram à défier Stan Wawrinka

Le tennisman vaudois Stan Wawrinka a annoncé ce jour le lancement du nouveau filtre et invité ses fans, amateurs de tennis et des réseaux sociaux ainsi que ses amis à jouer contre lui sur un court virtuel grâce à un filtre en réalité augmentée disponible depuis les stories du compte @VaudoiseAssurances.

Point gagnant avec la tête

Imaginé par la Vaudoise Assurances en partenariat avec l'agence suisse Buzz Brothers, ce filtre Instagram interactif et ludique met en scène l'utilisateur face à Stan Wawrinka. Le but du jeu est de réussir le plus d'échanges possible avec Stan en bougeant la tête afin d'orienter la raquette. Les participants pourront tenter de remporter un bon d'achat pour du matériel sportif et des goodies dédicacés par Stan en partageant leur score en story Instagram et en mentionnant @VaudoiseAssurances.

Cette nouvelle opération avec Stan Wawrinka s'inscrit dans le cadre des 125 ans de la Vaudoise Assurances, après une première campagne publicitaire avec le joueur suisse diffusée depuis le début de l'année.

