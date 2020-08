La Vaudoise, numéro 1 de la satisfaction clients selon Comparis et bonus.ch

Lausanne, le 24.08.2020 - La Vaudoise Assurances est le numéro 1 de la satisfaction clients pour les assurances ménage / RC privée et véhicules à moteur selon les récentes enquêtes de Comparis et bonus.ch. Ces deux distinctions s'inscrivent dans la vision stratégique de la Compagnie et viennent couronner de nombreux efforts et actions engagés par l'ensemble de l'entreprise afin de mettre le client et ses besoins au centre des démarches.

La Vaudoise s'est hissée sur la première marche du podium dans les deux enquêtes de satisfaction au sujet de l'assurance ménage / RC privée de bonus.ch et des assurances automobiles et ménage / RC privée de Comparis. Menées chaque année auprès d'un large panel d'assurés, ces enquêtes permettent d'évaluer la satisfaction des assurés à propos de nombreux critères comme la compétence et la disponibilité des employés, la clarté et la lisibilité des informations à la clientèle, le rapport prix-prestations ou encore la gestion des sinistres. Au travers de ces deux distinctions, la Vaudoise confirme donc son statut d'assureur n°1 de la satisfaction clients.

La satisfaction clients au cœur de nos actions

La Vaudoise Assurances, qui célèbre ses 125 ans d'existence en 2020, donne vie à ses racines mutualistes au travers d'une approche humaine et personnalisée de son activité d'assureur. Forte de ses valeurs Proches, Fiables et Humains qui décrivent avec authenticité l'identité de la Compagnie et de ses employés, la Vaudoise place le client au cœur de son métier et de ses engagements, avec pour vision d'être numéro 1 de la satisfaction clients. Depuis plusieurs années, de nombreux projets et démarches ont été initiés aussi bien au Siège que dans les agences pour répondre à cet engagement en faveur de la meilleure satisfaction clients. Lancée actuellement dans un processus de digitalisation, la Vaudoise place également l'humain au centre de ses réflexions afin d'être en mesure de répondre aux besoins des clients avec la même garantie de qualité, quel que soit le canal emprunté.

« En tant de CEO, c'est pour moi une immense fierté de savoir que c'est à la Vaudoise que se trouvent les assurés suisses les plus satisfaits. Il s'agit d'un but commun que nous venons d'atteindre ensemble, et je tiens à adresser mes sincères remerciements aux collaboratrices et aux collaborateurs pour leur haut niveau d'engagement au quotidien, comme l'a révélé une récente étude interne. Durant cette période si particulière que nous traversons, il est primordial de demeurer très à l'écoute de nos assurés et d'être sensibles à leurs préoccupations, comme nous avons si bien su le faire jusqu'ici », commente Jean-Daniel Laffely, CEO du Groupe Vaudoise.

Pour tout complément d'information

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch