La Vaudoise partage son succès avec sa clientèle et lui redistribue CHF 43 millions



02.05.2023 / 12:30 CET/CEST



Lausanne, le 2 mai 2023 – En 2023-2024, la Vaudoise Assurances redistribue ses bénéfices à ses assurées et assurés sous la forme d’une réduction de prime. Depuis 2011, la Compagnie a ainsi redistribué plus de CHF 360 millions. La redistribution des bénéfices est ancrée dans les racines coopératives de la société et elle est au cœur de la nouvelle campagne de communication à l’échelon national. Assureur privé indépendant, la Vaudoise se développe de manière autonome dans l’intérêt de sa clientèle. Chaque année, elle reverse ainsi une partie de ses bénéfices à ses assurées et assurés. Cette redistribution se fait en alternance une année sur deux – selon les assurances souscrites – sous la forme d’une rétrocession de primes non contractuelle et sans prise en compte d’éventuels sinistres.



Dès juillet 2023 et jusqu’en juin 2024, les clientes et clients avec un ou plusieurs contrats d’assurance RC et Choses en cours, conclu(s) en 2022 ou antérieurement, bénéficieront à leur tour d’une réduction de 20 % du total de leurs primes payées en 2022.



Plusieurs actions de communication seront déployées sur le plan national. La campagne de communication, avec le spot de Luca, est complétée par un visuel qui fait la part belle au montant redistribué. Côté graphique, la bulle qui porte le discours de la Vaudoise prend la forme d’un ballon de fête en devenant ainsi le nouveau symbole de la redistribution.



Plus de CHF 360 millions redistribués à ce jour

La Vaudoise partage son succès avec ses assurées et assurés depuis 2011. Elle a ainsi redistribué CHF 360 millions jusqu’à présent. Ainsi, une personne avec une assurance Home in One d’un montant de CHF 670.– se verra octroyer une réduction de prime CHF 140.– par exemple. L’année dernière, CHF 18,6 millions ont été redistribués en Suisse romande. Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Valérie Beauverd, spécialiste en communication, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

