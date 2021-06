La Vaudoise renforce son aide aux PME suisses au travers de neocredit.ch

Lausanne, le 10 juin 2021 - Le Groupe Vaudoise Assurances investit CHF 10 millions dans neocredit.ch, une société de crowdlending qu'elle a initiée avec Credit.fr en 2019. Le montant sera utilisé pour cofinancer des projets de PME suisses. neocredit.ch permet aux investisseurs privés et professionnels d'investir collectivement dans des PME à la recherche de solutions de financement simples et rapides.

La richesse du tissu économique suisse réside dans ses PME, dont le financement constitue un enjeu économique important. Dans leur développement, celles-ci rencontrent parfois des difficultés à obtenir des financements auprès des institutions de crédit. Au travers de sa plateforme, neocredit.ch réunit investisseurs et PME et leur offre des opportunités de placement et de financement simples, rapides et transparentes. Depuis son lancement fin 2019, plus de 56 projets de PME suisses ont déjà été financés avec succès par neorcredit.ch, pour un volume total de plus de CHF 8,5 millions. Les investisseurs contribuent à l'économie locale et bénéficient d'un rendement d'environ 4,6 %.

Vincent Van Seumeren, CEO de neocredit.ch : « Nous apprécions la confiance accordée par le Groupe Vaudoise, qui témoigne de nos efforts et de nos bonnes performances à ce jour. Cet investissement nous permet de continuer à financer les PME suisses rapidement. »

Deux partenaires complémentaires

Le Groupe Vaudoise et Credit.fr cofinancent neocredit.ch depuis 2019 dans le but de favoriser l'écosystème entrepreneurial des PME suisses. Ces deux partenaires allient les valeurs mutualistes d'une des dix plus grandes assurances privées de Suisse à l'expertise de l'entreprise leader du crowdlending sur le marché français. Sur la plateforme www.neocredit.ch, les PME peuvent soumettre une demande de financement de CHF 20'000.- à CHF 1'000'000.- La demande de financement ne prend que quelques minutes et une première réponse est donnée sous 48 heures. La campagne de financement est ouverte aux investisseurs pendant maximum dix jours, puis les fonds sont versés à la PME. Les investisseurs placent, quant à eux, leurs capitaux à des taux de rendement attractifs (de 2,0 % à 8,8 %). Ce processus s'effectue intégralement en ligne. Pour prêteurs et investisseurs, il s'agit d'un modèle gagnant-gagnant.

Processus de sélection des projets

neocredit.ch sélectionne les projets des PME selon des critères rigoureux. Peuvent emprunter les PME existant depuis quatre ans, inscrites au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle, SA ou Sàrl et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à CHF 150'000.- neocredit.ch procède ensuite à une analyse de risques qui permet de déterminer le taux d'intérêt rémunérant chaque projet. À l'issue de cette évaluation, les projets sélectionnés sont mis en ligne. Les investisseurs peuvent prêter à partir de CHF 100.- et gérer leurs investissements de manière autonome.

Nouveau membre du Conseil d'administration de neocredit.ch

Stefan Schürmann, Head of Corporate Development and M&A du Groupe Vaudoise, a rejoint le Conseil d'administration de neocredit.ch le 23 avril 2021. Il siège aux côtés de Charles Perraudin, Président, Vice-Directeur Business Development & Special Lines du Groupe Vaudoise, Thomas de Bourayne, Fondateur de Credit.fr et Guillaume Arnaud, Président du Groupe SOFIDY.

Pour tout complément d'information

Patrick Matthey, Responsable de la Communication Institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch