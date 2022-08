Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Partnership

La Vaudoise s’engage avec Future of Health Grant pour soutenir l’innovation en matière de santé digitale



22.08.2022 / 09:00 CET/CEST



Lausanne, le 22 août 2022 – Le Groupe Vaudoise Assurances soutient « Future of Health Grant ». Lancé par CSS et EPFL Innovation Park, ce programme aide les jeunes pousses spécialisées dans la santé digitale à stimuler leur innovation en leur fournissant les ressources et le financement nécessaires pour progresser. La Vaudoise encouragera à l'avenir les projets avec un impact positif dans le domaine de la santé mentale. La santé digitale est un domaine prometteur de la recherche pour dispenser des soins personnalisés. Lancé en juillet 2022 par CSS et EPFL Innovation Park, le programme « Future of Health Grant » encourage les start-up à développer des solutions qui façonneront la santé digitale. L'objectif est de sélectionner des projets à fort impact qui ont le potentiel d'améliorer la santé des citoyennes et citoyens, d'apporter un changement radical dans la prestation des soins de santé ou de créer de nouveaux modèles commerciaux dans ce secteur. Ce programme aide ainsi les jeunes pousses à concrétiser leurs idées grâce à des subventions et à un accès privilégié à des expertes et experts.



La santé du futur

Cette initiative est basée sur quatre piliers : le coaching par des expertes et experts en innovation de la santé, le mentorat par des cadres de l’industrie, des services professionnels pratiques et des subventions offertes aux start-up pour faire croître leurs projets. « Le Groupe Vaudoise Assurances est heureux de soutenir l’innovation et la croissance de ces jeunes entreprises et contribuer ainsi à la santé du futur », indique Jean-Daniel Laffely, CEO de la Compagnie. Grâce à son soutien, la Vaudoise encouragera les projets avec un impact positif dans le domaine de la santé mentale. Ce partenariat témoigne de son engagement en faveur de l'amélioration des soins de santé pour toutes et tous. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Site de Future of Health Grant Pour tout complément d’information :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

Le Groupe Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

